"Attualmente a Nuoro risultano 9 cittadini positivi al Covid-19 e 13 in quarantena. Il dato ufficiale è riportato sulla piattaforma creata dalla Regione e consultabile dai singoli Comuni per tenere sotto controllo l’andamento della diffusione del virus all’interno delle comunità. Esattamente undici giorni fa, il 5 luglio, l’Ats segnalava nessun soggetto positivo al Covid o in quarantena". Lo fa sapere il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, in una nota condivisa sui social.

"Il quadro attuale non è tale da costringerci ad adottare provvedimenti restrittivi - afferma -, ma ci ricorda che il virus è ancora presente e non ci consente distrazioni. E soprattutto ci invita a continuare a osservare le regole fondamentali per contrastarne la diffusione, in particolare sottoporsi al vaccino, che ora rappresenta lo strumento più utile per combattere la pandemia".

"Non nascondo la preoccupazione per l'assenza di controlli portuali e aeroportuali in ingresso in Sardegna, nessun tampone, né autocertificazione o green pass richiesti all’arrivo nella nostra isola - sottolinea il primo cittadino -. Occorre che la Regione ripristini i controlli per evitare di assistere a un film già visto".