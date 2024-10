Giovedì 16 febbraio torna a Norbello il Carnevale del Fumetto e del Cartone Animato, giunto alla sua quarta edizione. Dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid, la comunità norbellese riaccoglie il carnevale con i consueti festeggiamenti, divisi in più appuntamenti. Nella giornata di Giovedì Grasso si aprono le danze con il Ballo degli Adulti presso il Centro di Aggregazione Sociale, a cura delle "Signore del Centro".

Venerdì 17, l'inaugurazione della mostra "Segni particolari: supereroi!" presso il Midi, Museo dell'Immagine e del Fumetto. L'evento sarà accompagnato da un concerto a cura della Scuola Civica di Musica Guilcer-Barigadu e dalla performance di Aurelio Serra, mentre per i più piccoli sarà presente un supereroe in persona. La rassegna di eventi prosegue sabato 18, quando alle 14.30 partirà dal Parco del Fumetto la Sfilata del Carnevale del Fumetto e del Cartone Animato, che terminerà in Piazza del Popolo.

Ad animare la sfilata, che vedrà come protagonisti gruppi spontanei, associazioni e singoli, ci sarà Maurizio Giordo, con gli spettacoli dei trampolieri e giocolieri. Al termine della serata si svolgeranno le premiazioni per i migliori costumi e prenderà il via presso il Salone "Bianca Miselli" la "Favata e Zippolata", a cura della Pro Loco Norbello, e a seguire i balli di carnevale organizzati dall'UPD Norbello.

Il Carnevale del Fumetto proseguirà martedì 21, con la giornata finale dedicata al Ballo dei Bambini, presso il Centro di Aggregazione Sociale. La manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, l'UPD, il Centro Internazionale del Fumetto e il Centro di Aggregazione Sociale.

"Siamo contenti di riprendere questa manifestazione - commenta il sindaco di Norbello, Matteo Manca - che abbiamo iniziato nel 2018 e abbiamo dovuto interrompere per il Covid. Adesso è ancora più importante, e per noi un motivo di soddisfazione dopo aver, nel frattempo, avviato anche il Parco del Fumetto e il Museo del Fumetto".