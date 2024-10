Grande attesa e curiosità a Norbello per il nuovo film scritto e diretto da Mirko Zaru. Dopo il thriller "Vien di notte", il regista oristanese è pronto a girare un'altra pellicola in Sardegna. Stavolta, sede delle riprese sarà il piccolo Comune della Sardegna centro-occidentale, in un'opera mirata a valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Il nuovo progetto della Monti Prama Films, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Norbello, apre i casting il 29 Ottobre 2022.

"L’intento principale - si legge - è quello di valorizzare il territorio e le sue risorse, con particolare attenzione per la Chiesa di Santa Maria della Mercede, sia a livello culturale, con l’immagine dello stesso portata sul grande schermo, sia con laboratori collaterali per il coinvolgimento della popolazione e delle attività commerciali".

Il giovane cineasta sardo è dunque alla ricerca dei protagonisti che faranno parte del suo nuovo racconto. Non solo attori e attrici principali, ma anche comparse, ambosessi e di qualsiasi età. Si cercano, inoltre, maestranze del settore del Cinema, Tv e Spettacolo.

Partecipare ai casting è molto semplice: basta presentarsi il 29/10/2022 presso il Comune di Norbello, in via Emilio Lussu 10, dotati di: fotocopia di un Documento di Identità; fotocopia del Codice Fiscale; Codice IBAN.

Per informazioni ulteriori e contatti vari ci si può rivolgere a: casting@montipramafilms.cloud, oppure su WhatsApp al 3792670983.