Combattere la talassemia. E’ questa la grande speranza del cagliaritano Ivano Argiolas, 39 anni, che tra due giorni ritornerà negli Stati Uniti per la seconda fase della terapia genica sperimentale. E’ il primo sardo e uno dei quattro al mondo a tentare la cura rivoluzionaria che non ha necessita di un donatore: l'autotrapianto genetico.

La talassemia colpisce nell’isola circa mille persone, 1 sardo su 3 è portatore sano della malattia. Mercoledì, dunque, Ivano partirà per New York e starà li per sei settimane. “Sono molto fiducioso. E' un rischio, ma sono pronto ad affrontare questa sfida, lo devo ai tanti talassemici sardi e di tutto il mondo".