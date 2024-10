Il secondo appuntamento dell’iniziativa A Natale mangiamo locale fa tappa ad Alghero dove la Coldiretti Nord Sardegna e l’Agenzia Laore Sardegna, attraverso il Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola, incontrano gli alunni della scuola elementare di via Vittorio Emanuele per discutere insieme l’importanza di un’alimentazione sana e a chilometro zero.

La lezione Liscio come l’olio verte sull’eccellenza olivicola del nord Sardegna ed è condotta da Giuseppe Brozzu, titolare dell’omonima azienda agrobiologica. L’incontro è l’occasione per scoprire le produzioni biologiche, il processo di trasformazione dell’olio extravergine d’oliva e le diverse tecniche di potatura dell’ulivo. Nel corso della lezione c’è spazio anche per l’assaggio dell’olio con la tecnica della degustazione.

L’incontro con i ragazzi della scuola elementare si protrae anche nella mattinata di oggi, giovedì 14 dicembre, con la visita al mercato Campagna Amica di Alghero dove potranno toccare con mano quanto appreso il pomeriggio precedente e confrontarsi con i produttori locali.

L’iniziativa A Natale mangiamo locale vuole portare all’attenzione della clientela dei mercati di vendita diretta del circuito Coldiretti e ai giovani studenti l’importanza della valorizzazione delle specificità alimentari locali e di una dieta sana ed equilibrata.

«La Coldiretti promuove da sempre il consumo locale e la valorizzazione del ciclo produttivo regionale - afferma il presidente della Coldiretti Nord Sardegna, Battista Cualbu. A maggior ragione, nei giorni immediatamente precedenti alle festività natalizie, è importante rinnovare questo messaggio e sensibilizzare i cittadini verso un’acquisto mirato che sostenga il lavoro degli imprenditori e degli allevatori sardi. Con questi incontri cerchiamo di offrire ai ragazzi e alla cittadinanza degli strumenti formativi e informativi sull’importanza del consumo a chilometro zero».

Il ciclo di incontri A Natale mangiamo locale prosegue con tanti altri appuntamenti. Oggi e domani, 15 dicembre, la Coldiretti Nord Sardegna e l’Agenzia Laore Sardegna saranno a Li Punti per incontrare i bambini della scuola dell’infanzia e per visitare il mercato Campagna Amica. Sempre venerdì dialogheranno con gli studenti dell’Ersu e sabato 16 dicembre saranno impegnati al mercato Campagna Amica dell’Emiciclo Garibaldi.