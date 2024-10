Dopo le tensioni della scorsa primavera a Narbolia è di nuovo scontro a tutto campo fra dipendenti e amministratori comunali.

"Nonostante gli sforzi dei lavoratori per risolvere le difficoltà, i rapporti oggi sono ancora più difficili", hanno spiegato i rappresentanti sindacali territoriali Salvatore Usai (Fp Cisl) e Battista Ghisu (Uil Fpl) al termine di una assemblea fuori orario di lavoro che si è conclusa con l'annuncio di uno sciopero che si terrà probabilmente a gennaio, subito dopo le feste di Natale.

Nel mirino dei dipendenti, una decina in tutto, il sindaco Maria Giovanna Pisanu, i suoi assessori e anche il segretario comunale, accusati, in particolare, di pretendere istruttorie e adozioni di provvedimenti in tempi talmente brevi da non essere compatibili con quelli richiesti dalla normativa creando così un clima di contrasti e di tensioni.