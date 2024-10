Contestate, ad un imprenditore di Monserrato, violazioni di norme ambientali, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e combustione di rifiuti speciali pericolosi e demolizione non autorizzata di mezzi di trasporto.

L’uomo, 72enne, persona già nota alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri. Nei suoi confronti sono scattate sanzioni per oltre 20mila euro. I carabinieri dopo una lunga attività di indagine e osservazione ieri hanno fatto scattare il controllo sequestrando due aree in uso alla sua attività commerciale.

Nella sede principale dell'azienda, a Monserrato, sono state accertate le violazioni ambientali e gli altri reati oltre alla "riduzione allo stato di rifiuto di 12 autoveicoli di vario tipo e lo sversamento sul terreno di liquidi provenienti dai veicoli parcheggiati", spiegano i carabinieri.

I controlli sono stati poi estesi anche a Selargius, in un'area che, nel corso dell'attività, era stata individuata come deposito non autorizzato dall'impresa. In questa zona i carabinieri hanno trovato sei autocarri già completamente smontati e riscontrato lo sversamento sul terreno di liquidi inquinanti. Trovato anche un lavoratore in nero.