Il Comune di Tortolì ha dato il via all’iter per richiedere il riconoscimento della Medaglia al Valore Civile da assegnare al giovane Mirko Farci che “in data 11.05.2021, presso l’abitazione di famiglia sita nel centro abitato di Tortolì, si è reso protagonista di un gesto di grande amore e altruismo verso la propria madre, difendendola fino a perdere la propria vita dalla vile e furiosa aggressione di un individuo, ex compagno della donna”.

“Il gesto compiuto da Mirko Farci – si legge nella delibera approvata dalla Giunta comunale con cui si propone di ricevere l’importante riconoscimento - denota il possesso di elevate doti morali, quali grande umanità e senso di altruismo, doti che ha sempre manifestato nella sua breve vita e che gli hanno consentito di proteggere dalla feroce aggressione la madre, sottraendola ad una situazione di gravissimo pericolo, fino a perdere la propria vita”.

Il tragico evento “ha profondamente scosso e indignato l’intera comunità non solo locale e regionale, ma anche nazionale”.

Considerato che le medaglie al valor civile vengono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, la delibera è stata inviata alla Prefettura di Nuoro, Ufficio Territoriale del Governo, affinché la inoltri al Ministro dell’Interno.

Nei video in basso: 14 maggio 2021. L’ultimo saluto a Mirko Farci. Tortolì si stringe attorno al piccolo eroe che ha perso la vita per salvare la mamma