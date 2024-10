“Per il contributo da lei dato alla ricerca svolta nel campo degli effetti della Cannabis sul cervello e per la loro applicabilità in ambito clinico” è la motivazione con la quale è stato assegnato il premio “Gill Center Transformative Research Award” a Miriam Melis.

La docente di Farmacologia al Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Cagliari è risultata tra le cinque vincitrici di questo ambito riconoscimento assegnato ogni anno dal “Linda and Jack Gill Center of Biomolecular Science” per finanziare non solo studi volti alla comprensione di processi biologici complessi, ma anche la formazione di giovani scienziati attraverso l’uso di tecnologie biomolecolari all’avanguardia, un approccio interdisciplinare e collaborativo soprattutto nel campo delle Neuroscienze.

“Sono davvero molto contenta di aver ottenuto questo importante riconoscimento – ha sottolineato la Melis -. Purtroppo però questo tipo di ricerca in Italia ha i giorni contati. Un provvedimento dello Stato Italiano, in contrasto con le direttive europee e con quelle applicate ai ricercatori di tutto il mondo, impedirà presto lo studio degli effetti dei farmaci d’abuso (le cosiddette “droghe”) sugli animali sperimentali. Questa scelta, dettata da motivazioni ideologiche e anti-scientifiche, obbligherà i nostri ricercatori a espatriare per svolgere il loro lavoro, con ulteriore perdita di cervelli e di finanziamenti per il nostro Paese”.