Una delle voci della Sardegna che riempie di gioia il cuore dei tanti sardi sparsi nel Mondo nel corso delle sue emozionanti tournée nella Penisola e all’estero.

La sua magistrale capacità interpretativa e l’unicità del timbro vocale ne fanno una delle cantanti di musica popolare più apprezzate e applaudite dal pubblico.

Il suo animo generoso e nobile la porta spesso nei luoghi di sofferenza per regalare, gratuitamente, gioia e felicità alle persone più sfortunate grazie alle sue struggenti melodie cantante con eleganza ed impareggiabile bravura.

Per i suoi meriti artistici e umanitari, oltre che per il suo lavoro quotidiano quale docente di religione nelle scuole primarie, è stata scelta per cantare in onore di Papa Benedetto XVI e Papa Francesco nel corso dei viaggi pastorali in Sardegna dei due Pontefici.

Con questa motivazione, il 5 febbraio al Teatro delle Saline, a Cagliari, alla cantante bolotanese Maria Giovanna Cherchi è stato assegnato il prestigioso premio ALZIATOR per la Musica.

Tra i 16 premiati, spicca la voce dell’artista che non nasconde l' emozione per un riconoscimento che quest' anno è doverosamente dedicato alla sua fondatrice Nereide Rudas scomparsa poco tempo fa.

"Sono onorata e ringrazio la Fondazione Alziator, mi dispiace solo non aver avuto la possibilità di incontrare ancora una volta questa donna straordinaria. Questo premio è frutto di tanto lavoro, di impegno condiviso con straordinari collaboratori, di note cantate sempre con gioia e rispetto per la terra e per chi la abita! Sono felice e mi sento investita ancora di più di tanta responsabilità, continuerò a fare della mia voce un dolce sardo sentimento".

La cerimonia che ha visto la presenza di illustri personaggi, si è conclusa con una struggente preghiera interpretata dalla cantante in ricordo di Nereide Rudas. Palermo.