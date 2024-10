Obbligo delle mascherine all'aperto e al chiuso; sospensione spettacoli all'aperto, al chiuso e in spiaggia; nelle spiagge libere distanziamento tra gli ombrelloni di almeno 10 metri quadri; lettini, sedie e sdraiette con distanziamento di 1 metro tra persone non conviventi; obbligo per tutte le attività di ristorazione, bar, ristoranti e stabilimenti balneari di adottare registro clienti sia prenotati che occasionali, segnando nome, cognome e telefono di un membro famiglia o di un membro del gruppo; nei locali pubblici esporre un cartello che riporti numero massimo ammessi nel locale medesimo.

Sono le misure che la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda ha deciso di adottare per una settimana “per valutare la curva dei contagi” in paese.

“A breve emetterò una ordinanza che troverete nel sito Comune Maracalagonis, a seguito di una comunicazione ATS Sardegna per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 nel nostro comune. Convocato il tavolo tecnico con la Delegata alla Salute Laura Perra, sentiti gli Assessori e i Delegati comunali, queste saranno in sintesi le disposizioni”, ha spiegato la sindaca.