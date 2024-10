Donne protagoniste del 25 novembre a Maracalagonis. Nel pomeriggio, alle ore 18, in piazza Chiesa è andata in scena la prima Marcia contro la Violenza Sulle Donne. Un evento in memoria della concittadina Alessandra Piga, massacrata barbaramente dall'ex marito lo scorso giugno.

Le donne hanno sfilato con addosso indumenti rossi e un lumicino unendosi alle organizzatrici per sensibilizzare l'opinione pubblica e dire no a ogni forma di violenza.

"Stamane - spiegano le promotrici dell'iniziativa - con la delegata comunale alla Pubblica istruzione siamo state presenti al seminario scolastico tenutosi a cura della presidente dell'associazione Donna Cateris Silvana Maniscalco e abbiamo partecipato alla discussione con i ragazzi".