Grande successo per la prima edizione del contest regionale dedicato ad uno dei dolci tipici sardi: l'amaretto. All' iniziativa hanno preso parte concorrenti provenienti da tutta l'isola: Gadoni, Atzara, Meana, Bitti, Sassari, Lanusei, Bolotana, Cagliari, Guspini, Carbonia, Oristano, Mandas, Asuni, Serri, Laconi, Olbia.

La competizione è stata suddivisa in due categorie. Per l'amaretto classico: in prima posizione Marcello Piras di Guspini, seguito da Raimonda Fulghesu di Laconi e Filomena Sulis di Meana Sardo. Per la mandorla decorata: primo posto per Francesca Pitzalis di Serri, secondo ancora per Raimonda Fulghesu e terzo per Dora Macis di Asuni.

L'evento è stato organizzato dall'Amministrazione comunale di Mandas e dalla Federazione internazionale di Pasticceria, Sezione Sardegna.