La seconda tappa del Carnevale di Barbagia 2017 andrà in scena a Samugheo domenica 12 febbraio con la manifestazione A Maimone.

La lunga giornata di festa avrà inizio alle ore 11:00, quando nel centro del Mandrolisai verrà presentato il libro La mia vita in rossoblu, scritto dall’ex capitano del Cagliari Calcio Daniele Conti insieme ai giornalisti Vittorio Sanna e Fabiano Gaggini.

Alle 16, poi, esploderà la magia del carnevale con la 22^ edizione di A Maimone – Su Carrasegare Antigu Samughesu.

Per le vie del paese sfileranno le maschere locali I’ Mamutzones, S’Urtzu, S’Omadore, Su Carre ‘e Minchileo, Su Traga Corgios, Sa Filongiana, Sa Pipia de Tzapulu, I’ Mascheras Limpias e tutte le altre maschere dell’antico carnevale samughese.

Ospiti degli organizzatori saranno anche le maschere Suvarska (Pernik, Bulgaria), le maschere di Tricarico (Puglia), i Mamuthones e Issohadores del gruppo Pro Loco di Mamoiada, i Boes e Merdules di Ottana, Sos Tumbarinos del gruppio Isprone di Gavoi, Su Bundhu di Orani, Sos Thurpos di Orotelli, Sos Maimones e su Ballu de sa Vargja di Oniferi, i Maimones, Murronarzos e Intintos di Olzai, i Cambas de Linna di Guspini e le Mascaras de baunei e Mascaras de lardajolu di Dorgali.

Una vera e propria rassegna di maschere carnevalesche provenienti da ogni parte dell’isola resa ancor più suggestiva dalla presenza di ospiti internazionali.

Al termine della sfilata si darà il via ai balli in piazza con la musica di Massimo Pitzalis.

Nel corso della giornata, poi, nei locali e negli stand allestiti per l’occasione si potranno gustare i vini e le pietanze tipiche di Samugheo.

“Far conoscere la storia identitaria del nostro paese è fondamentale per la stessa vita del paese” spiega Lucio Mura, presidente delGruppo Etnico Culturale Mamutzones de Samugheo.

“Samugheo, da decenni, ha puntato a costruire la propria economia valorizzando la propria cultura e l’esempio più eclatante sta nella valorizzazione dell’arte della tessitura samughese e nella realizzazione del museo che racconta la sua antichissima storia”.

Ancora Mura: “Ma l’economia fondata sullo spirito identitario di questa terra si arricchisce anche di tante altre peculiarità proprie dei prodotti artigianali del nostro paese e del fascino dei siti archeologici di grande valore storico come il castello Medusa”.

“Le maschere, poi, sono un altro importante tassello che va ad aggiungersi al nostro prezioso patrimonio che ha destato l’interesse di studiosi di valore ed è ormai conosciuto in tante parti del mondo”.

Conclude il presidente dell’associazione Mamutzones: “La manifestazione A Maimone è il nostro fiore all’occhiello e si arricchisce di anno in anno di nuove figure, di nuove identità, di altre storie ancora in parte misteriose che saremo lieti di rappresentare e raccontare a chi verrà a trovarci il 12 febbraio. I visitatori aumentano di anno in anno mostrando di gradire la nostra ospitalità, i nostri vini e i sapori della nostra cucina, oltre che il nostro modo di stare insieme ballando e facendo festa in c