Avrà il via alle ore 16 di domenica 12 febbraio la manifestazione "A Maimone", riproposizione degli antichi riti carnevaleschi di Samugheo.

L'evento, che si inserisce in un percorso di valorizzazione culturale e identitaria come quello del Carnevale di Barbagia, verrà trasmesso in diretta da Sardegna Live.

A condurre e accompagnare gli spettatori dell'evento sarà la voce del presentatore televisivo Giuliano Marongiu, affiancato da Gigi Deidda, scrittore, cultore di lingua sarda e tradizioni popolari.

Per le vie del paese sfileranno le maschere locali I’ Mamutzones, S’Urtzu, S’Omadore, Su Carru ‘e Minchileo, Su Traga Corgios, Sa Filongiana, Sa Pipia de Tzapulu, I’ Mascheras Limpias e tutte le altre maschere dell’antico carnevale samughese.

Ospiti degli organizzatori saranno anche le maschere Suvarska (Pernik, Bulgaria), le maschere di Tricarico (Puglia), i Mamuthones e Issohadores del gruppo Pro Loco di Mamoiada, i Boes e Merdules di Ottana, Sos Tumbarinos del gruppio Isprone di Gavoi, Su Bundhu di Orani, Sos Thurpos di Orotelli, Sos Maimones e su Ballu de sa Vargja di Oniferi, i Maimones, Murronarzos e Intintos di Olzai, i Cambas de Linna di Guspini e le Mascaras de baunei e Mascaras de lardajolu di Dorgali.

Una vera e propria rassegna di maschere carnevalesche provenienti da ogni parte dell’isola resa ancor più suggestiva dalla presenza di ospiti internazionali.