Si terrà sabato 15 luglio, a Lula, il quinto memorial Luciano Calia, organizzato dalla famiglia in memoria del giovane scomparso in un incidente stradale nel maggio del 2012.

Quest’anno, il memorial, si differenzierà dalle scorse edizioni che si erano caratterizzate come rassegne musicale e folkloristiche. “Essendo l'ultimo anno di memorial – spiega la sorella di Luciano, Valeria Calia – abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso. Non più serata folk, dunque, ma un mega schiuma party capitanato da Giambattista Cuguttu, JBK Dj. La serata di musica e divertimento si terrà a partire dalle ore 22, nel caseggiato scolastico di Corso Gramsci, a Lula”.

Prosegue Valeria: “Io vorrei ringraziare tutti i gruppi folk, i tenores, i cori polifonica e tutti i gruppi musicali come gli Istentales, Etnias ed Oriundos che in tutti i memorial precedenti hanno voluto ricordare Luciano insieme a noi attraverso una delle sue tante grandi passioni: il folk. Quest’anno abbiamo deciso di chiudere nella spensieratezza e nell’allegria che erano tratti importanti del carattere di mio fratello. Il mega schiuma party è il più grande intrattenimento estivo che farà ballare tutta la notte. Aspettiamo numerosi tutti quanti avranno piacere di unirsi a noi in una serata degna di lui”.