È scattata all’alba di ieri l’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Bitti che ha condotto all’individuazione di quasi una tonnellata di marijuana, all’interno di un terreno nel territorio di Lula.

Al termine dell’attività di indagine dei militari dell’Arma è stato denunciato in stato di libertà il proprietario dell’immobile, un uomo di Lula, per il reato di detenzione ai fini del traffico di sostanze stupefacenti.

L’attività di monitoraggio dell’agro e dei movimenti di interesse scandagliati dai Carabinieri della Compagnia di Bitti hanno condotto i militari ad individuare il terreno in questione, la quantità enorme dello stupefacente presente, che non ne consentiva, per ovvie ragioni, un occultamento efficace, ha di fatto reso quasi superflua la successiva perquisizione effettuata.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Nuoro, lo stupefacente è stato sequestrato, così da poter essere sottoposto a successive analisi che potranno indicarne con certezza, natura e principio attivo.