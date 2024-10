Sarà l'ottava edizione di Bestiris in Festa quella che andrà in scena domenica 28 luglio a Lotzorai, nel cuore dell'Ogliastra, dove l'accoglienza e l'ospitalità la fanno da padrone.

L'evento è proposto dal Gruppo Folk di Lotzorai in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'appuntamento è per le ore 20 con la sagra de is culurgionis e pecora al sugo. Alle ore 22, in piazza Repubblica, via alla festa e alle musiche con la sfilata dei gruppi folk Tradizioni Popolari di Lotzorai, Santa Sofia di Tertenia, San Gabriele di Villagrande, Civitas Mariana di Luogosanto e i costumi di tanti altri paesi della Sardegna.

A condurre la serata, in diretta streaming su Sardegna Live, lo showman Giuliano Marongiu.

A pochi passe da uno dei mari più belli dell'Isola il grande spettacolo delle tradizioni e del folklore sotto il cielo d'estate.