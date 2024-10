Domani 13 e mercoledì 14 novembre è in programma la seconda tappa del "Sardinian Extravaganza", il progetto portato avanti dal Comune e dalla Fondazione Alghero in partnership con Theatralia Jazz Festival, JazzAlguer – mùsica per tots, e il supporto di EasyJet e Sogeaal che unisce due paesi, la Sardegna (l'Italia) e l'Inghilterra - e due città - Londra e Alghero - grazie alla musica internazionale.

L'obiettivo è quello di intessere reti strategiche tra città d'arte e creare alleanze internazionali. Dopo il successo, anche di critica, riscosso al Poco Loco Club di Alghero nel mese di settembre, si replica al mitico Pizza Express Soho di Londra.

Nella prima giornata del Theatralia Jazz Festival il pubblico potrà ascoltare l'arte il duo algherese formato da Marcello Peghin e Salvatore Maltana, accompagnati dalla vocalist Marta Capponi. Seguirà il mago della voce e stella del jazz britannico Cleveland Watkiss.

Il giorno successivo sarà invece protagonista il quartetto di Filomena Campus con la vibrafonista Jackie Walduck. L'apertura del festival sarà caratterizzata da un momento di presentazione dedicato alla bellezza della città di Alghero, oltre il mare e l'estate, con la sua creatività artistica, sempre più segno distintivo di un territorio che si apre ai turisti 365 giorni all'anno.

L'Amministrazione di Alghero crede nella straordinaria forza della musica e investe in cultura e creatività aprendosi all’Europa con eventi e progetti internazionali tutto l’anno.

«È per questo che anche quest'anno abbiamo scommesso sulla città, le associazioni e gli artisti locali– ha sottolineato l'Assessora al Turismo Gabriella Esposito – garantendo eventi e manifestazioni in tutti i mesi dell'anno, promuovendoli con largo anticipo e su canali diversi, proprio come sta avvenendo oggi col Cap d'Any, due mesi di spettacoli, cultura e installazioni».