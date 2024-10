Che questo sia uno dei periodi ottimali per la raccolta dei funghi lo sanno ormai tutti.

Anche per il fatto che le foto invadono le bacheche di tutti i social network.

Nella proliferazione delle immagini, attirano l’attenzione alcuni funghi da record per le loro dimensioni e quindi per il loro peso.

A Lodine questo pomeriggio alcuni cercatori hanno trovato un Pleurotus Ferulae, conosciuto come cardoncello, dal peso di 2chili. In questo caso non poteva proprio mancare la foto di rito che immortala Gregorio Crisponi con il fungo da primato.