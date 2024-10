Si è insediato ieri sera nel corso di un’assemblea partecipata il nuovo Consiglio comunale di Lodine dove alle elezioni dell’11 giugno scorso è stata registrata un’affluenza alle urne del 82,55%.

Il sindaco Franco Crisponi ha espresso la sua felicità e fin da subito si è detto pronto a impegnarsi per il paese. “Abbiamo tante sfide da superare, i piccoli Comuni rischiano di scomparire, ma non ci arrendiamo e daremo il massimo per garantire un futuro certo alla nostra comunità”.

Il sindaco Crisponi ha nominato come vice primo cittadino e assessore alla cultura, allo spettacolo, al commercio e all’artigianato Antonia Crisponi, mentre Giuseppe Mula ha ricevuto le deleghe allo sport, all’edilizia e ai lavori pubblici. Infine, Antonella Marceddu è stata nominata assessore ai servizi sociali, al personale e all’istruzione.