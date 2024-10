Il Comune di Lodine a seguito di un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’annualità 2011 ai sensi della L.N. 482/99, ha avviato le attività dello sportello linguistico sovracomunale comprendente i comuni di Lodine, Ovodda, Ollolai, Gavoi, Sarule, Oniferi, Tiana e Olzai che si concluderanno nel mese di dicembre 2015.

Le attività ordinarie di traduzione degli atti amministrativi, dalla modulistica alle ordinanze, i regolamenti, gli avvisi, le comunicazioni rivolte all’utenza si alterneranno ad una serie di iniziative rivolte alla popolazione e alle scuole (laboratori di lingua, eventi divulgativi e informativi).

Le attività programmate avranno come obiettivo quello di promuovere e sostenere il processo di consapevolezza culturale e la sensibilità verso la valorizzazione e la tutela delle lingua e della cultura locale, considerate mezzi per veicolare questo spirito in una più ampia prospettiva che rapporta la cultura locale a quella regionale e a quella europea.

E’ affidato all’Istituto di Studi e Ricerche “Camillo Bellieni” di Sassari il coordinamento scientifico ed organizzativo delle attività. L'Istituto opera ormai da più di venticinque anni nell'ambito della promozione e della valorizzazione della lingua e della cultura sarda attraverso la ricerca, l'attività editoriale, la formazione, la consulenza e l'assistenza agli enti territoriali, unitamente alla cura di rapporti di collaborazione e di scambi di esperienze con centri che operano negli altri territori italiani ed europei dove sono presenti lingue e culture minoritarie come il Friuli, la Catalogna, i Paesi baschi, il Galles.

Ulteriori informazioni possono essere fornite dagli operatori degli sportelli, Giovanna Bosu e Immacolata Salis a disposizione nei luoghi, nei giorni e negli orari che seguono:

LODINE nel mese di luglio giovedì dalle 09:00 alle 12:00 c/o Ludoteca; da agosto venerdì dalle 16:00 alle 20:00 c/o Biblioteca (Operatore linguistico Dott.ssa Immacolata Salis)

SARULE lunedì dalle 15:00 alle 18:00 c/o Biblioteca (Operatore linguistico Dott.ssa Immacolata Salis)

OLLOLAI martedì dalle 09:00 alle 13:00 c/o Comune (Operatore linguistico Dott.ssa Immacolata Salis)

GAVOI venerdì dalle 09:00 alle 13:00 c/o Biblioteca (Operatore linguistico Dott.ssa Immacolata Salis)

ONIFERI lunedì dalle 9:00 alle 14.00 c/o Comune (Operatrice linguistica Dott.ssa Giovanna Bosu)

OVODDA martedì dalle 9:00 alle 14.00 c/o Comune (Operatrice linguistica Dott.ssa Giovanna Bosu)

TIANA mercoledì dalle dalle 9:00 alle 14.00 c/o Comune (Operatrice linguistica Dott.ssa Giovanna Bosu)

OLZAI giovedì dalle dalle 9:00 alle 14.00 c/o Comune (Operatore linguistico Dott.ssa Giovanna Bosu)