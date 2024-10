Si rinnova a Lodè l'appuntamento con “Maggio dei Libri”. La biblioteca comunale aderisce all’edizione 2022 intitolata “ContemporaneaMente”, i cui temi principali sono tre: “Leggere per comprendere il passato”; “Leggere per comprendere il presente; “Leggere per comprendere il futuro”. L’obiettivo è quello di celebrare l’importanza della lettura come strumento di crescita sociale e personale di ciascun cittadino. Domani, 17 maggio, presso la Sala Consiliare il primo incontro dal titolo “Gli internati militari lodeini”, avrà inizio alle 17 col saluto della sindaca Antonella Canu e, alle 17:15, l’intervento di Marina Moncelsi, direttrice Istae (Istituto per la Storia dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea). Alle 18:30, infine, ci sarà l’intervento del gruppo di ricerca della biblioteca comunale.

Un lavoro, quello della biblioteca lodeina, atto a valorizzare tutto ciò che riguarda il paese da vicino e che può essere utile in un percorso di crescita – culturale e sociale – collettiva. Un’occasione di incontro e di confronto sulla quale anche il Comune – spiega la prima cittadina – “ha investito e continua a investire soldi e tempo”, forte della convinzione di quanto sia importante spingere sull’informazione e sulla conoscenza collettiva. La medaglia d’onore insignita alla memoria di “tziu” Salvatore Serra, soldato lodeino sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale, internato in un lager tedesco, ha incoraggiato la biblioteca a fare il lavoro di ricerca relativa agli IMI (Internati Militari Italiani) di Lodè che avevano combattuto la stessa battaglia.

Per tal motivo tutti i cittadini sono stati chiamati a fare un lavoro analogo tramite un avviso pubblico e, fa sapere l’amministrazione, “la risposta è stata entusiasmante”. A partire dal mese di febbraio, tutti i martedì la biblioteca ha ospitato il gruppo di ricerca che ha consultato gli archivi e coinvolto i famigliari degli IMI, e successivamente si è individuata la figura della Moncelsi come quella più adatta per l’occasione. L’appuntamento si rinnoverà venerdì prossimo, 24 maggio, con l’incontro fra la scrittrice Anna Sarfatti (autrice di libri per bambini) e bimbi e ragazzi di scuole primaria e medie. Completano la scaletta gli appuntamenti con “Ninna Nanna e Tiritere” coi bambini di tre anni, il 6, 13, 20 e 27 maggio alle 17 e con “Raccontami una Storia” coi piccoli di quattro e cinque anni, il 5, 19 e 26 maggio alle ore 16.