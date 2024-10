A Lodé alcune famiglie sono senz'acqua da 20 giorni a causa di guasti e perdite idriche e la sindaca Antonella Canu sale sulle barricate contro Abbanoa.

"Stiamo facendo i conti con l'inadeguatezza dell'ente idrico: diverse abitazioni sono senz'acqua da 20 giorni e la situazione è intollerabile, a maggior ragione durante il periodo estivo", denuncia la prima cittadina.

"Mesi fa - prosegue - abbiamo segnalato alcuni guasti alle condotte idriche su tutto il territorio comunale, ma finora nessun intervento è stato utile per risolvere questi problemi. Nonostante i numerosi solleciti ai responsabili di Abbanoa riguardanti anche perdite idriche e altri guasti, si continua a non intervenire per rimediare a tale situazione. Sono molto preoccupata per i miei compaesani che stanno vivendo un forte disagio e chiedo che la rete sia riparata al più presto".