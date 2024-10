A Lodè aumenta la tassa sui rifiuti (Tari) per famiglie e imprese e la sindaca Antonella Canu alza la voce chiedendo interventi da parte della Regione.

"Come Comune abbiamo fatto di tutto per andare incontro alle esigenze dei nostri compaesani, ma senza aiuti da parte della Regione l'amministrazione comunale ha le mani legate - spiega la sindaca Antonella Canu - In questo particolare momento di difficoltà economica per famiglie e imprese ci siamo impegnati a reperire risorse soprattutto per sostenere chi vive in condizioni di fragilità socioeconomica, ma anche il nostro Comune ha dovuto fare i conti con un aumento di oltre 100mila euro sulla bolletta della luce, e questo non ci ha permesso di attingere ulteriori risorse per attenuare il contraccolpo della Tari".

"La Regione ci aiuti per contrastare queste situazioni che vanno ad incidere pesantemente nelle casse di tante famiglie già in difficoltà", ribadisce la prima cittadina del comune della Baronia.