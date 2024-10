Eccellenze sarde da "Guinness". Il "Gigante del Cedrino" di Loculi con i suoi 598,5 chilogrammi, 165 centimetri di diametro, 60 centimetri di altezza e 12 mesi di stagionatura, ha ricevuto il riconoscimento come "Il più grande formaggio del mondo di latte di pecora", superando nel Guinness dei primati Ascoli Piceno, che deteneva il record registrato nel 2010, con un peso di 534,7 chilogrammi, un diametro di 158 centimetri e un altezza di 29 centimetri.

Lorenzo Veltri, giudice della "Commissione Guinness World Record", ha certificato che il pecorino prodotto dai pastori in piazza a Loculi nel maggio 2019 è il più grande mai prodotto nel pianeta. Ieri festeggiamenti nel paese, e nei cinque comuni della bassa Baronia, che hanno contribuito alla produzione del pecorino da record: Onifai, Loculi, Orosei, Irgoli e Galtellì; insieme a questi anche i soci produttori della "Cooperativa La Rinascita di Onifai", che ha curato la produzione del "Gigante del Cedrino".

Per la creazione del maxi-pecorino sono stati utilizzati 4.500 litri di latte ovino. Per far sì che la realizzazione andasse a buon fine è stata costruita una forma in legno, progettata da Anna Pitzalis della "Primore Design&Comunicazione" di Orroli, e successivamente realizzata dalla falegnameria Ligas di Nurri. Oltre all'enorme quantitativo di latte, sono stati utilizzati 25 kg di sale, 700 ml di caglio e 200 grammi di fermenti lattici.

"Il formaggio è stato fatto con la metodologia tradizionale - ha raccontato all'Ansa Anna Pitzalis - al di là del record, si è trattato di riscoprire l'artigianalità e la cultura del territorio. In poche parole la forma del pecorino ha dato forma e voce a questa parte della Sardegna".

E' stato Alessandro Luche, sindaco di Loculi, a ricevere il certificato "Guinness World Record". Il pecorino è stato invece porzionato e dato in degustazione, usufruendo anche di una vasta distribuzione via web, dove è stato possibile acquistare un pezzo di pecorino (500 grammi) per la somma di 5 euro.