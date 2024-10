Domani 16 ottobre circa mille studenti (asilo nido, scuola materna, elementare e medie) dell’Istituto Comprensivo numero 1 di Porto Torres. saranno coinvolti in un’importante iniziativa targata Campagna Amica Nord Sardegna.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il Comune di Porto Torres, prevede una serie di laboratori ludico-didattici su pasta fresca, terra, latte e grano, marmellata, olio e con gli animali.

Le lezioni saranno tenute dal tutor del mercato di Campagna amica, di Coldiretti Donne Impresa e Apos (Op degli olivicoltori del Centro-Nord Sardegna).

«Lo facciamo, infatti, con dei laboratori iterativi – ha dichiarato il direttore di Coldiretti Nord Sardegna Ermanno Mazzetti – dando la possibilità ai ragazzi non solo di conoscere la trasformazione del latte e grano in formaggio e pane, o come si mette a dimora una pianta o come ci si rapporta agli animali, ma facendogli fare l’esperienza in prima persona con i propri sensi. Grazie a Campagna Amica stiamo dando un sensibile contributo nella riscoperta delle stagionalità, ma anche del saper fare, del profumi e sapori della terra e di conseguenza nel rispetto dell’ambiente. Di questo dobbiamo molto ai nostri produttori ed al loro rapporto diretto con i consumatori che settimanalmente affollano i nostri mercati».

«Campagna Amica non è solo mercato ma è anche didattica e cultura – ha rimarcato il presidente di Coldiretti Nord Sardegna Battista Cualbu -. Per questo ogni anno collaboriamo con le scuole per portare la campagna tra i banchi di scuola e con essa la coscienza del lavoro dei campi, della stagionalità, del saper fare, del rispetto delle terra e dell’ambiente. Crediamo sia fondamentale, soprattutto con i giovani, ricostruire un rapporto diretto con la terra ed il mondo rurale».