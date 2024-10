I mercati Campagna Amica del Nord Sardegna dedicano la giornata di sabato 26 agosto alle confetture e alle marmellate. Grazie alla competenza e alla preparazione dei produttori del circuito Coldiretti, ai clienti del mercato e alle persone interessate saranno spiegate le differenze tra questi due prodotti, spesso confusi, e le migliori tecniche per valorizzare i sapori del nostro territorio.

L’appuntamento nei mercati del Nord Sardegna inizia alle 10 e si svolge contemporaneamente all’Emiciclo Garibaldi a Sassari, dove il tutor d’eccezione sarà Carmen Atzori, dell’omonima azienda agricola; nel centro commerciale Luna e Sole che avrà come insegnate Luigi Tanca dell’azienda agricola Sa Tanca; a Golfo Aranci dove sarà Daniela Scarpellino, dell’azienda agricola Areste, a dialogare con i clienti.

A margine della lezione su marmellate e confetture, i produttori spiegheranno anche come leggere un’etichetta e come decifrare al meglio tutte le indicazioni riportate al suo interno. L’obbiettivo è quello di guidare i consumatori verso un acquisto consapevole in tutele delle produzioni Made in Italy e a chilometro zero.

Gli appuntamenti di sabato saranno arricchiti anche da un laboratorio dedicato al miele e all’apicoltura.

La giornata si concluderà con una degustazione gratuita dei prodotti oggetto della lezione: marmellate, confetture e miele.