Un percorso formativo di “personal branding”, legato all’immagine, attraverso il quale sarà possibile imparare a valorizzare l’immagine personale per renderla coerente con quella aziendale.

È questo l’obiettivo dell’incontro di presentazione, veloce, utile, efficace e gratuito, pensato soprattutto per le micro, piccole e medie imprese, si terrà mercoledì 24 aprile alle 18.00 presso The Net Value in viale La Playa 15 a Cagliari e promosso da Confartigianato Impresa Sardegna.

“Con sempre maggiore frequenza – ha sottolineato Stefano Mameli, Segretario Regionale di Confartigianato Sardegna – le nostre imprese chiedono supporto per la valorizzazione del brand e per il miglioramento dell’immagine aziendale che significa essere sempre più riconoscibili, distinguendosi in un panorama caratterizzato dalla molteplicità dei concorrenti e dalla frammentazione dei mezzi di comunicazione. L’immagine delle aziende, soprattutto quelle piccole – ha aggiunto – per stare sul mercato e battere ogni tipo di concorrenza deve essere riconoscibile, vincente e affidabile ovvero rappresentare i valori del proprio brand. Siamo nell’era del personal branding quindi non è più possibile slegare l’immagine dal brand. Ovunque noi siamo, on line e off line”.

Secondo alcuni studi recenti studi, è stato dimostrato come i clienti cerchino il lato umano dietro al marchio. Se i dipendenti divulgano sui social i contenuti aziendali, l’interazione del post aumenta del 561% (dato MSL Group).

Inoltre, da dati Nielsen, il 66% degli utenti si fida delle opinioni on line dei consumatori pur non conoscendoli; il 70% dei responsabili delle risorse umane di 24 Paesi fa uso dei social per lavoro (fonte Adecco); la reputazione on line dei candidati a un lavoro influenza le decisioni dei selezionatori nell’85% dei casi (fonte Job-hunt).

“Quindi – rimarca Mameli – mostrare il lato umano per farsi scegliere significa rappresentare, anche a livello visuale, i valori che uniscono le imprese al target. E questo passa attraverso un percorso di consulenza d’immagine d’avanguardia”.

La lezione sarà tenuta da Rossella Oppes, consulente d’immagine certificata dal London Image Institute, riferimento a livello internazionale nel settore. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito www.sardegnaimpresa.it.