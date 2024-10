In Sardegna

Alla base c'è una grande passione per la pasticceria e in particolar modo per i dolci della sua Terra: la Sardegna. Roberto Murgia, 31enne algherese, mette a disposizione di quanti non vorranno mancare alla lezione che terrà sabato 14 dicembre, a Roma nella scuola di cucina Anna Moroni, la sua abilità e la sua vena artistica raffinata nella preparazione proprio dei dolci tipici isolani.