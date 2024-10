I Vigili del Fuoco del Reparto Volo di Alghero, congiuntamente ai colleghi della sede di Lanusei del Comando di Nuoro, sono stati impegnati nella mattinata di oggi in un incontro formativo con gli alunni della quinta classe dell'Istituto Tecnico Commerciale GP Chironi di Nuoro.

La divulgazione della cultura della sicurezza è da sempre un obiettivo dei Vigili del fuoco e anche in questa occasione l'incontro con gli uomini delle emergenze, per i ragazzi, è stato un momento di partecipazione attiva nell'analisi dei vari scenari incidentali. La presenza del personale elicotterista ha consentito di affrontare le tematiche relative al soccorso aereo in generale, entrando anche nello specifico sul servizio teso dal Corpo Nazionale in Sardegna che vanta la presenza di uno dei primi Reparti volo dei Vigili del fuoco.

Durante l'incontro i ragazzi hanno visitato la sede dei di Lanusei che dispone di una elisuperficie idonea all'atterraggio notturno: una delle poche disponibili in Sardegna al di fuori degli aeroporti. La giornata di approfondimento ha proseguito con la visione di alcune presentazioni multimediali, grazie anche alla disponibilità dell'Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" di Lanusei che ha messo a disposizione un'aula attrezzata per l'occasione.