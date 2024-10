Il connubio tra degustazione e solidarietà sarà il leit motiv della serata che si terrà domani 7 agosto dalle 20.00 a La Caletta (Siniscola), nel giardino dell'ex Casello del Genio Civile, grazie a Coldiretti Nuoro Ogliastra.

Campagna Amica al mare, una manifestazione che porterà nella località marittima le eccellenze prodotte a chilometro zero e che, grazie a una raccolta fondi, aiuterà gli allevatori e agricoltori di Siniscola colpiti dal grosso incendio dei giorni scorsi.

Un appuntamento gastronomico nel corso del quale si potranno degustare e acquistare le eccellenze delle aziende della provincia: la Pompia presentata dalle aziende agricole Tholoi e Abba Vritta di Siniscola, il maialetto arrosto dell’azienda Carni della Barbagia di Nuoro, i formaggi della Coop. Armentizia e del caseificio Marrante di Siniscola, i formaggi del Caseificio Cossu di Nuoro, il miele dell’azienda Mieleggiando di Dualchi, gli Oli essenziali e le acque aromatiche dell’azienda Fragus e Saboris de Sardigna di Sadali, le lumache e i prodotti dell’agrocosmesi dell’azienda krokka di Nuoro e per finire le seadas proposte dal truck food “Sebada on the road”. Ai piatti proposti saranno abbinati i vini della Cantina Sedilesu di Mamoiada e le birre dei birrifici artigianali Trulla e Tholos di Nuoro.

In ogni stand ci sarà la possibilità di donare in un bussolotto apposito una somma di denaro che sarà poi consegnata all'amministrazione comunale di Siniscola promotrice di una raccolta fondi per far fronte ai danni dell'incendio

La serata sarà arricchita dai balli dell'Associazione Culturale “Gruppo Folk Tziu Juanne Piu” e dai canti dei Tenores: Montalbo, Santu Jacu e Sant Efisio di Siniscola. L'evento rientra nelle manifestazioni dell'Estate siniscolese patrocinate dal Comune.