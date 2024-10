Terza settimana, quinto appuntamento con la rassegna Eco di Risate che questa volta aprirà il sipario solo la domenica pomeriggio per i più piccini. A salire sul palco del Teatro Comunale di Ittiri domenica 19 novembre alle ore 18.00 sarà la Compagnia Teatro Instabile con lo spettacolo con musiche dal vivo Petruska.

Nel Gran teatro del Mago Aliek, Liuba e Petruska interpretano la fiaba de L'uccello di fuoco e di Ivan lo sciocco ma Aliek, geloso della bella ballerina, impedisce che i due si sposino e crea continui espedienti per mettere in difficoltà Petruska.

Quest'ultima però, con l’aiuto di Liuba, riesce ad aggirare ogni tranello e soprattutto a convincere il Mago che il lieto fine è la giusta conclusione di tutte le storie.

Le fiabe traggono ispirazione dalla tradizione russa e la musica, suonata dal vivo, ne sottolinea il ritmo travolgente.

COMPAGNIA TEATRO INSTABILE.

Nel 1973 nasce a Varese il Teatro Instabile Varese.

Come gruppo di base produce spettacoli ed organizza un Festival Nazionale dei gruppi di base a Dongo (CO).

Nel 1979 partecipa al Festival Internazionale di Sant'Arcangelo di Romagna con lo spettacolo Parabola classica.

Dal 1980 si dedica al Teatro Ragazzi, promuove il 1° festival Nazionale per Ragazzi Arte Insieme ed allestisce, per conto di Antenna 3 Lombardia, dieci trasmissioni per ragazzi dal titolo La scatola magica.

Nel 1981 vede la luce lo spettacolo Un giorno per caso di Aldo Sicurella, che oltre al ruolo di autore riveste all’interno della compagnia anche quello di attore, regista e da questo momento in poi direttore artistico della compagnia.

Nel 1982 viene riconosciuto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e sovvenzionata come compagnia di Teatro Ragazzi.

Nel 1983 allestisce lo spettacolo Mary Poppins, nella riduzione teatrale a cura di Barbara Barni, che avrà un totale di 130 repliche sul circuito nazionale.

Nel 1984 svolge un'intensa attività nella Regione Sardegna e scrittura giovani attori sardi con i quali allestisce lo spettacolo Vendeva capelli d'orocommissionato dal Comune di Paulilatino (OR).

Dal 1985 fa di questo Comune la sua casa e trasforma un fatiscente salone parrocchiale nel Teatro Grazia Deledda, che oggi dopo lavori di ampliamento e ristrutturazione durati 2 anni, ospita nuovamente l’attività di produzione ed ospitalità del Teatro Instabile.

Dal 1988 ha collaborato attivamente con il Circuito Regionale Teatro Ragazzi e Giovani, circuito di promozione e diffusione della cultura teatrale con particolare riguardo al pubblico dell’infanzia e della gioventù .

Nel 2005 grazie a questa collaborazione e alla validità del progetto artistico sia in ambito produttivo che di ospitalità, il Teatro Instabile ottiene il riconoscimento come Teatro Stabile di Innovazione per l’Infanzia e la Gioventù.