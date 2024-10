Il Mism ha affidato a Grimaldi la tratta marittima Cagliari-Arbatax-Civitavecchia. Lo fa sapere la stessa compagnia in una nota. A partire dal 23 settembre, il vettore partenopeo trasporterà con la nave Catania merci e passeggeri con una frequenza trisettimanale e due scali ad Arbatax. Sono previste partenze da Civitavecchia per Cagliari ogni martedì, giovedì e sabato alle 20, e da Cagliari per Civitavecchia ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 20.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde “L’assegnazione, anche se in regime temporaneo per sei mesi in attesa del bando per l’affidamento quinquennale, costituisce una preziosa boccata d’ossigeno per territori del cagliaritano e dell’Ogliastra e scongiura il rischio di un inaccettabile isolamento, per i passeggeri e le merci”, ha detto.

Attualmente il Gruppo Grimaldi offre vari servizi marittimi da e per la Sardegna, tra cui lo storico collegamento Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona, la Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia e Napoli-Cagliari-Palermo. Inoltre, opera numerosi servizi merci che collegano Porto Torres con Genova e Cagliari con Genova, Livorno, Salerno e Valencia/Sagunto.