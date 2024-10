E' festa grande a Gonnosfanadiga per i 101 anni di Maria Putzolu.

La nonnina, nata il 24 maggio 1918, dopo aver perso entrambi i genitori insieme ai fratelli ha portato avanti l' azienda di famiglia. E' la più piccola di sette figli e ha avuto la possibilità di andare a scuola solo per pochi anni. Nella sua vita si è occupata coltivare la terra, in particolare il grano e il lino, e raccogliere le olive dei propri terreni. Inoltre, raccontano i figli, ogni settimana faceva il pane in casa con le sorelle.

Ha vissuto in pieno la Seconda Guerra mondiale ed è fortunatamente sopravvissuta all'incursione aerea che il 17 febbraio 1943 colpì Gonnosfanadiga e nel corso della quale perse due sorelle.

Tre anni più tardi sposò Orazio Collu, fabbro molto conosciuto in paese, col quale ha festeggiato i 50 anni di matrimonio il 30 novembre 1996 .

Oggi la signora Maria ama leggere, ha 3 figlie e 4 nipoti, vanta fratelli e cugini ultranovantenni e un altro cugino centenario.