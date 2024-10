La tradizione del primo bagno dell'anno è stata rispettata. A Fontanamare, la spiaggia di Gonnesa, questa mattina una ventina di persone hanno voluto festeggiare il 2017 con il tradizionale tuffo in mare.

La bassa temperatura e l'acqua ghiacciata non hanno fermato i nuotatori che si sono tuffati davanti al Golfo del Leone. Per tutti i coraggiosi, e alcuni curiosi che hanno invaso il parcheggio antistante la spiaggia, brindisi finale.

Soddisfatti gli organizzatori dell'Associazione Amare il Mare di Iglesias e gli amministratori comunali per il risultato della manifestazione, che quest'anno ha avuto per tema "Un tuffo per la solidarietà", giunta alla quindicesima edizione.