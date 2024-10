“S'àndala de s'istòria: sa limba, sa zente” è il titolo del corso di lingua e cultura sarda (livello A1), organizzato dall’Ufficio linguistico del Comune di Gavoi.

L’iniziativa, della durata di 30 ore, si terrà nella biblioteca comunale “Fratelli Satta” e avrà inizio il 14 giugno dalle 17.00 alle 20.00. Questo il programma: Contos e contigheddos de istòria; Polìtica linguìstica: dae sa carta europea a sa leze 482/99; Lèssicu e orìgine de sas paràgulas; Limbas, variantes e limbàzos ispetziales; Limba sarda comuna (lsc): règula e norma; Ortografia e grammàtica; Tradutziones, esertzìtzios, leturas.

Come specificato dal Comune, gli interessati dovranno tenere conto che gli orari e i giorni saranno decisi in base alla disponibilità dell’insegnante e dei frequentanti e potranno essere modificati in base a particolari esigenze.

Alla fine del corso e in e in occasione della manifestazione 'L'ischis ma no l'ischis'', promossa dall’Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni di Sassari, sarà consegnato ai partecipanti un attestato di frequenza.

Maggiori informazioni al numero di telefono 3332136730. Dovrà essere compilato un modulo che potrà essere scaricato dal sito del Comune o ritirato presso i locali della biblioteca. Le iscrizioni scadranno il 13 giugno.