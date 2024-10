Il 24 e il 25 settembre prossimi in tutti i comuni Bandiera Arancione d’Italia, e quindi anche a Gavoi, si rinnova l'appuntamento con la Festa Nazionale del PleinAir che rappresenta il punto di riferimento per quanti vogliono scoprire un turismo in armonia con il territorio, con i suoi valori ambientali, che dà e chiede al visitatore una presenza partecipe e consapevole.

La Festa Nazionale del PleinAir nasce per far conoscere il circuito Bandiera Arancione ai turisti che si muovono a bordo di camper.

I paesi Bandiera arancione sono mete in perfetta sintonia con lo spirito del libero turista, piccoli luoghi dell'entroterra lontani dalle rotte più battute, ricchi di motivazioni culturali e naturalistiche, custodi delle proprie tradizioni, capaci di offrire un'ospitalità generosa ed attenta come Gavoi, appunto, uno dei luoghi principe dell’ospitalità barbaricina.

Per creare una diversa visibilità di questo patrimonio il Touring Club, in collaborazione con i comuni interessati, propone un raduno diffuso, una serie di piccoli incontri in contemporanea nelle varie località, facendo emergere la caratterizzazione di ognuna di esse e nel contempo dando risonanza alla dimensione nazionale e collettiva della manifestazione.

“La festa Nazionale del PleinAir – afferma Michele Maoddi, consigliere comunale con delega al Turismo - è una importante vetrina turistica e una tappa fondamentale per la promozione del territorio barbaricino alla quale l’amministrazione comunale di Gavoi, assieme agli altri comuni Bandiera Arancione, aderisce con convinzione. Una occasione di diversificazione dell’offerta e del target turistico che visita la nostra zona”.

Il Comune di Gavoi ormai da anni aderisce all'iniziativa e propone un articolato programma di accoglienza e conoscenza del territorio che comprende visite guidate al Museo Casa Porcu Satta, al Centro Storico e ai monumenti architettonici e naturali, momenti conviviali e una calda accoglienza per i camperisti che aderiranno.

Chiunque fosse interessato a partecipare alla Festa Nazionale del PleinAir per la tappa di Gavoi deve far pervenire la propria adesione inderogabilmente via mail o telefono entro il 20 settembre prossimo.

Per informazioni e adesioni contattare: Gianfranca Lucchette Referente Touring 328.7340972; Michele Maoddi Cons.Comunale con delega al Turismo 329.0282750; Cristian Garau Cons.Comunale con delega al Commercio 349.837997; MAIL: ass.imprese@comune.gavoi.nu.it / suap@comune.gavoi.nu.it