Gavoi, Mamoiada, Fonni ed Ottana. Oggi protagonisti del Carnevale di Barbagia in queste comunità, saranno i bambini.

Partirà alle 15, a Gavoi, la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera. La manifestazione, che si terrà lungo la centralissima via Roma, negli anni ha acquisito un fascino sempre maggiore. L'intera popolazione sarà coinvolta in una giostra di colori e suoni alla.

Anche a Fonni, alle ore 15, prenderà il via la sfilata dei bambini delle scuole. I piccoli saranno protagonisti di un divertente momento che strapperà certamente tanti sorrisi agli spettatori.

A Mamoiada i bambini saranno protagonisti nel pomeriggio quando prenderanno parte alla sfilata insieme a gruppi spontanei di giovani.

Grande attesa anche ad Ottana per "Merduleddos a ziru", il tradizionale carnevale dei bambini organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Boes e Merdules. I piccoli usciranno per le strade del paese con le maschere tradizionali e travestimenti allegorici. Le maschere di piccoli Boes e Merdules, così, saranno a fianco di quelle più moderne in un momento simbolico di incontro tra passato e presente.

L’animazione in piazza sarà proposta da “Circovagando” di Cristian De Logu mentre una serie di punti ristoro sarà aperta nell’ambito di Licanzias de carrasegare. Alle ore 19.30, poi, presso il Centro Polivalente di via Emilio Lussu si terrà Amoradas, una gara poetica fra Dionigi Bitti, Peppino Donaera, Salvatore Ladu e Celestino Mureddu accompagnati dal Tenore Otzanesu.