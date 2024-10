Alla fine è ufficiale: chiuse scuole, bar, ristoranti e palestre a Gavoi. Il provvedimento era nell'aria già nelle scorse ore, dopo che nel paese si è registrata un'impennata di contagi (12). Adesso il sindaco ha ufficialmente reso nota la nuova ordinanza; per tutta la settimana gran parte delle attività resteranno chiuse, per provare a limitare la diffusione del virus fra i cittadini. E' quanto si legge nel sito del Comune, che ha riportato la decisione del primo cittadino, Giovanni Cugusi.

"L’amministrazione comunale per affrontare l’emergenza Covid a Gavoi dispone la interruzione dell'attività didattica per le scuole, chiusura dei bar, dei ristoranti, delle palestre comunali e obbligo della mascherina h24", si legge nella nota.

"In stretto coordinamento con la prefettura e con le autorità sanitarie, visto l’aumento esponenziale dei contagi da Covid-19 che nelle ultime ore stanno interessando la cittadinanza - prosegue il sindaco -, per tutelare la salute pubblica e contrastare la diffusione dell’epidemia, disponiamo l’utilizzo della mascherina anche all'aperto h24, l’interruzione dell’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado, della baby ludoteca, delle palestre comunali, dei bar, circoli, ristoranti, pizzerie (fatte salve le attività di ristorazione da asporto) a far data da lunedì 28 settembre 2020 fino a domenica 4 ottobre".

"Non abbiamo preso questa decisione a cuor leggero - spiega Cugusi ai concittadini -, ma a seguito di costante dialogo e confronto con la prefettura e le istituzioni sanitarie nuoresi a fronte dei dati scientifici preoccupanti. Dispiace profondamente a tutti interrompere l’attività delle scuole appena riaperte e bloccare il lavoro dei bar e ristoranti che tanto hanno sofferto economicamente durante la quarantena dei mesi scorsi, ma dobbiamo provare tutti assieme a porre un freno a questa insidiosa malattia", conclude.