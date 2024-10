Focus sulla sanità e sulle criticità presenti nell’incontro in programma sabato 15 giugno a Gadoni e organizzato dall’associazione Allerta Barbagia. L’appuntamento è per le 10 nel centro di aggregazione sociale, in via Umberto I.

All’incontro parteciperà Ugo Cappellacci, presidente della commissione Sanità della Camera, oltre ai consiglieri regionali Ivan Piras, componente della commissione Sanità, e Giuseppe Talanas, vicepresidente della commissione Programmazione e Bilancio.

“L’onorevole Cappellacci è l’unico ad oggi, tra le istituzioni a cui ci siamo rivolti, ad aver risposto e ad aver accettato un incontro anche in tempi brevissimi” afferma Pina Cui, referente dell’associazione, ricordando che è stata inviata a tutti una pec.

“Siamo certi – la rappresentante di Allerta Barbagia – che con la nostra tenacia e determinazione prima o poi riusciremo a farci sentire da tutti. Si parlerà di sanità pubblica e chiederemo il loro intervento affinchè si trovino soluzioni concrete, speriamo che l’incontro sia proficuo e costruttivo”.