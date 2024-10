Un incendio che ha provocato danni ingenti è scoppiato ieri pomeriggio, attorno alle 17,30 in una villetta a Rena Majori, nel comune di Aglientu.

A lavoro fino a tarda notte i vigili del fuoco di Tempio e Arzachena, evitando che il fuoco si propagasse.

Fortunatamente non si segnalano feriti. Cause del rogo in accertamento.