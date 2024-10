Saranno felici gli sposi che attendevano quella grande torta per i festeggiamenti delle nozze. I vigili del fuoco, infatti, hanno evitato che andasse in fumo insieme al furgone che la trasportava.

Il curioso fatto è avvenuto durante la notte a Cagliari.

I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 3 per spegnere un incendio che aveva avvolto la parte anteriore di un furgone frigorifero di un laboratorio di pasticceria parcheggiato in via Bellini. I pompieri hanno lavorato circa tre ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo. Quando hanno aperto il vano frigorifero, ancora intatto, hanno trovato imballata una grande torta nuziale che a quanto pare oggi doveva essere portata nella zona di Villasimius per un ricevimento di nozze.

La torta era perfettamente conservata e il vano frigo non aveva avuto alcun problema, nonostante il fuoco avesse danneggiato la parte anteriore del veicolo.