Nella tarda mattinata di oggi, un camion frigo, della ditta Lilliu, ha preso fuoco sulla 131 Dcn al chilometro 101 in direzione Olbia, all’altezza di Siniscola.

I Vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 12:45 con due automezzi per spegnere le fiamme partite dal semirimorchio dove, per cause di natura elettrica, si è sviluppato un transpalet che era al suo interno.

L’autista resosi conto dell’incendio in atto, ha prontamente arrestato la marcia accostando sulla sua destra e distaccando la motrice dal semirimorchio. Questa manovra ha scongiurato la propagazione delle fiamme anche sulla stessa motrice. Il rogo ha comunque trovato facile propagazione nel materiale plastico della cella frigo, distruggendola completamente.

Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale che ha disciplinato il traffico, bloccato per circa tre ore al fine di consentire le operazioni di estinzione in sicurezza.