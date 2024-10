Dalle 5 di questa mattina, i vigili del fuoco di Porto Torres, sia le squadre terrestri che nautiche, sono impegnati nel porto di Castelsardo per spegnere un incendio che ha coinvolto sei imbarcazioni.

A supporto sono intervenute alcune squadre dalla centrale di Sassari, oltre al nucleo Sommozzatori che ha evitato il propagarsi delle fiamme verso altre imbarcazioni, disormeggiando e portando a largo queste ultime.

Le operazioni sono attualmente in fase di bonifica e fortunatamente non si segnalano persone coinvolte. Sul posto presenti anche il funzionario di guardia e i carabinieri per accertare le cause dell’incidente.