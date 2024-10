In seguito a una segnalazione pervenuta alla sala operativa del 115, due squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute intorno alle 18 in località "Riu Mortu", nel territorio di Selargius, per un vasto incendio di masserizie e vegetazione in un'area rurale.

Sul posto le squadre hanno operato con un'aupompaserbatoio e un'autobottepompa, oltre a un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo. Il rogo si era propagato alla vegetazione circostante.

Nel cumulo di masserizie, gli operatori hanno localizzato tra le fiamme numerose bombole di GPL, che sono state prontamente raffreddate e messe in sicurezza.

L'area è stata messa in sicurezza con la bonifica dei focolai residui. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.