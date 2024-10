Un’auto, una Mercedes 220, di proprietà di un veterinario dell'ASL di Nuoro, ha preso fuoco ieri notte intorno alle 23:30.

In via De Nicola sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area evitando così il coinvolgimento di altre auto parcheggiate vicino.

Sono in corso di accertamento e al vaglio gli elementi riscontrati sul posto per risalire alle cause del rogo.