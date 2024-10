Non c’è ancora la certezza, ma è l'ipotesi più probabile. Sarebbe un incendio doloso quello che ha distrutto questa notte verso le 4 del mattino l'auto di Mariella Piredda, assessore dei Servizi sociali del Comune di Sant'Antioco, nel Sulcis.

Sono ora in corso le indagini dei carabinieri per verificare se si tratta, come sembra, dell'ennesimo atto intimidatorio nei confronti di un amministratore locale.

"È inaccettabile che accadano episodi simili- il commento del consigliere di Sant'Antioco Ignazio Locci (Fi)-. In attesa che le forze dell'ordine facciano chiarezza su quanto accaduto, è bene sottolineare con forza che queste minacce non spaventano nessuno.

Se l'obiettivo era quello di mettere paura, sappiano di avere fallito".