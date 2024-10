Alle 13:00 di oggi i Vigili del fuoco di Macomer sono intervenuti a Mara, dove un incendio si è sviluppato nel sottotetto di una casa in Piazza Guglielmo Marconi.

Ingenti i danni alla copertura dell'abitazione anche se non si registrano problemi strutturali. Dai primi elementi emersi, le cause sono da attribuirai alla propagazione del calore dal condotto fumario di una fonte termica per il riscaldamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.