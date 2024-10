A Mamoiada questa notte, verso le 2, in via Mannu, per cause in corso di accertamento, hanno preso fuoco una BMW 320 e una Volkswagen Lupo, di proprietà di una coppia di commercianti del paese di 68 e 66 anni.

Le fiamme delle due autovetture si sono propagate anche all’abitazione dei coniugi. Sul posto i primi ad intervenire sono stati gli Agenti del Commissariato di Orgosolo, che sono riusciti a trarre in salvo la donna bloccata da sola in casa dal fumo e dalle fiamme. Successivamente i Vigli del Fuoco hanno messo in sicurezza tutta la zona e spento l’incendio. Le fiamme hanno causato ingenti danni.

Le indagini, per fare chiarezza sulla vicenda, sono portate avanti dal Commissariato di Polizia di Orgosolo.